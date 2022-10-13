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Шантаж должен прекратиться. Кулеба отреагировал на угрозы РФ выйти из зернового соглашения

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Четверг 13 октября 2022 20:05
Шантаж должен прекратиться. Кулеба отреагировал на угрозы РФ выйти из зернового соглашения Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Заявления россиян о возможном выходе из зернового соглашения являются шантажом Москвы, который необходимо прекратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

По словам министра, Россия возобновляет "голодные игры" и пытается угрожать зерновой инициативе. При этом Украина не выдвигала никаких дополнительных условий для функционирования коридоров.

"Настало время защитить черноморский зерновой коридор. Я призываю все государства и организации дать понять Москве: шантаж должен прекратиться, и России нельзя подвергать риску миллионы людей. Мой призыв направлен особенно к государствам, которые зависят от украинского экспорта зерна", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что его страна может выйти из зернового соглашения, если ее требования касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии не будут выполнены.

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