Зерновое соглашение: Анкара анонсировала встречу делегаций Украины, РФ и Турции

В Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара, которого цитирует A Haber.

"5 мая в пятницу заместители министров обороны Турции, Украины и РФ планируют встретиться в Стамбуле для обсуждения зерновых соглашений", - заявил Акар.

По его словам, стороны готовы продлить срок действия договоренностей.

"Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем. Потому что она очень важна для нуждающихся стран, а также для регионального мира и стабильности. В этом контексте мы можем сказать, что стороны готовы продлить срок соглашения", - добавил Акар.

Напомним, как писало Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, переговоры по зерновому соглашению, которое позволяет Украине экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, запланированы на сегодня, 3 мая.

Следует отметить, что в рамках этого соглашения Украина не ведет прямые переговоры с Россией.

Украинская сторона обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.