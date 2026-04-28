Зерно раздора. Почему между Украиной и Израилем вспыхнул новый скандал

Главное: Причина скандала: в марте и апреле в израильский порт Хайфа зашли суда ABINSK и Panormitis с партиями украденного украинского зерна.

в марте и апреле в израильский порт Хайфа зашли суда ABINSK и Panormitis с партиями украденного украинского зерна. Реакция Киева: МИД Украины вызвал посла Израиля и вручил ноту протеста, подчеркнув недопустимость торговли награбленным.

МИД Украины вызвал посла Израиля и вручил ноту протеста, подчеркнув недопустимость торговли награбленным. Ультиматум Зеленского: Украина готовит санкционный пакет против перевозчиков и посредников, участвующих в криминальных схемах РФ.

Украина готовит санкционный пакет против перевозчиков и посредников, участвующих в криминальных схемах РФ. Позиция Тель-Авива: МИД Израиля утверждает, что не получил официальных доказательств, а сама пшеница не находится под санкциями, что позволяет продолжать торговлю.

МИД Израиля утверждает, что не получил официальных доказательств, а сама пшеница не находится под санкциями, что позволяет продолжать торговлю. Риски для отношений: настоящий кризис может наступить после введения санкций против израильских компаний, поскольку торговля зерном прямо финансирует агрессию РФ.

Зерновой демарш

В марте Киев зафиксировал сразу несколько случаев продажи в Израиль зерна, которое Россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины.

16 апреля в израильский порт Хайфа зашло судно "ABINSK" с партией украинской пшеницы. А на этой неделе в Израиль прибыло уже второе судно из РФ –Panormitis. Сейчас оно стоит в очереди на разгрузку.

Расследование израильского издания Haaretz свидетельствует, что такие поставки стали системными в последние годы. Так, с 2023 года в Израиль прибыли по меньшей мере два судна с похищенным зерном, по крайней мере одно из них разгрузили.

Россия использует различные схемы для экспорта краденого зерна. Для этого привлекается как теневой флот, так и суда, не подпавшие под санкции.

Суть схемы, в которой задействован Израиль, объяснил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Суда ASOMATOS, ABINSK, PANORMITIS заходят на рынки после перевалки в районе Керченского пролива, где зерно смешивается. По имеющимся данным, около 30% такого груза является с оккупированных территорий", – сообщил Власюк.

Как отмечает источник РБК-Украина, хорошо знакомый с ситуацией, главная причина участия Израиля в этих сделках – банальная дешевизна такого зерна, ведь россияне уже давно продают его с существенным дисконтом.

Украина, начиная с 23 марта, обращалась к Израилю с заявлениями, что любые торговые операции с ворованным зерном недопустимы. А 28 апреля МИД вызвал посла Израиля в Украине и вручил ноту протеста.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев сделал все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты, но в дальнейшем будут более жесткие решения.

"Украина готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто перевозит это зерно, и тех, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме", – заявил Зеленский.

Решительно отреагировал также Евросоюз. В ЕС отмечают готовность вводить санкции против третьих стран, включая Израиль, сообщает Times of Israel.

Противоречивые показания

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что его страна будет действовать согласно своим законам, однако отметил, что Украина пока не предоставила официальных доказательств для задержания груза.

"Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", – написал Саар в соцсетях.

В то же время данные МИД Украины свидетельствуют, что Киев обращался в Тель-Авив относительно судна ABINSK, начиная с 23 марта.

14 апреля по этому поводу состоялся разговор глав МИД обеих стран. А на следующий день Украина передала Израилю материалы запроса Офиса Генпрокурора о международной правовой помощи.

Как подчеркнул информированный собеседник РБК-Украина, доказательства были юридически безупречно оформлены. Однако израильская сторона де-факто проигнорировала их, постфактум заявив, что якобы документы неполные и якобы поданы слишком поздно.

Порт Хайфы (фото: Getty Images)

В целом Тель-Авив апеллирует больше к формальной составляющей проблемы, чем к ее сути. "Российская пшеница не является подсанкционным продуктом. Даже несмотря на то, что Израиль не присоединился к санкциям, мы в целом придерживаемся режима санкций, но на пшеницу санкции не распространяются", – сообщил РБК-Украина высокопоставленный израильский источник.

Более того, с израильской стороны звучат даже довольно причудливые теории. Собеседник издания привязывает активизацию Киева в отношении ворованного зерна к закону об ответственности за антисемитизм, который недавно подписал президент Украины.

Мол, после этого Зеленский якобы столкнулся с волной возмущения "от антисемитов", поэтому решил "эту волну уравновесить" критикой Израиля.

Что дальше

Несмотря на все, настоящий кризис в отношениях Киева и Тель-Авива может наступить, когда Украина введет санкции против израильских компаний и граждан, которые уже анонсировал президент Зеленский. Конечно, если Израиль не примет действенные меры, которые сделают невозможным поставки ворованного зерна.

Сейчас украинская сторона завершает сбор и подготовку всех необходимых документов и доказательств относительно судна Panormitis.

"Мы просим израильтян пока задержать это судно (которое сейчас стоит в очереди на разгрузку), нам надо примерно неделю, чтобы подготовить решение суда и все необходимые документы, "как по учебнику", – сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

По его словам, в этот раз Украина привлекла юристов и движется в правовом поле в рамках израильского законодательства.

"То есть в этот раз мы доказываем, что импортер нарушил израильское законодательство", – сказал источник. Собеседник надеется, что на этот раз судно просто развернут или же арестуют.

Вместе с тем Израиль остается для Украины важным партнером, с которым есть много точек соприкосновения.

"Мы откровенны со всеми, даже с нашими друзьями и партнерами. Мы считаем Израиль партнером и другом – я хочу четко это отметить. Но мы откровенны с ними, потому что эта торговля финансирует нашего врага", – отметил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Кроме того, в дальнейшем важно в принципе заблокировать для России возможность продавать украинское продовольствие на захваченных территориях. Как сообщил Тихий, оно поставляется не только в Израиль, но и в Египет, Турцию и Алжир.

Вопрос - ответ (FAQ)

– Какие суда привезли краденое украинское зерно в Израиль?

– Основными фигурантами скандала являются сухогрузы ABINSK и Panormitis. Последний зашел в порт Хайфа в конце апреля 2026 года, несмотря на предупреждение украинских дипломатов о незаконности груза.

– Как Россия скрывает происхождение зерна с оккупированных территорий?

– Оккупанты используют схему перевалки в районе Керченского пролива, где украинскую пшеницу смешивают с российской. По данным экспертов, в таких партиях доля награбленного продовольствия составляет не менее 30%.