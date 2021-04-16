У Росії рекомендують американському послу поїхати на консультації в США
Помічник президента Росії Юрій Ушаков провів бесіду з послом США Джоном Салліваном. Кремль рекомендувавл йому поїхати на консультації в США.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в ході брифінгу в п'ятницю.
Лавров також повідомив, що 10 американським дипломатам запропонують залишити Москву.
"Американському послу рекомендовано поїхати на консультації в США", - повідомив глава російської дипломатії.
Як пише ТАСС, Ушаков в ході зустрічі також виклав Саллівану відповідні заходи Москви на нові санкції США проти РФ.
Відзначимо, президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливої зовнішньої діяльністю" Росії.
Разом з введенням нових санкцій США висилають десять російських дипломатів.
Нагадаємо, в Кремлі заявили, що точки зору президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена не збігаються в розумінні того, щоб вибудовувати відносини. Москва обіцяє "принцип взаємності"