WSJ розкрила деталі переговорів у Стамбулі щодо експорту українського зерна

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час переговорів у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів. Кораблі будуть перевіряти турецькі військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Wall Street Journal .

Сторони узгодили механізм експорту зерна. Його будуть вивозити з трьох портів у конвоях у супроводі українських кораблів. На маршрутах буде діяти режим припинення вогню, частково проведуть розмінування.

За даними ЗМІ, Військово-морські сили Туреччини будуть перевіряти порожні судна, які будуть повертатися в Україну, оскільки Росія побоюється "транспортування західної зброї морем".

Також у Стамбулі ООН створить командно-контрольний центр для моніторингу рівня загрози для суден.

WSJ стверджує, що сторонам залишається узгодити технічні деталі, зокрема розмінування портів. Проте водночас джерела зазначають, що говорити про підписання домовленостей зарано.

"Найголовніше те, що нам все ще потрібне зелене світло від Путіна", - сказав один зі співрозмовників.

За даними Forbes, у Туреччині сторони домовилися про деблокаду портів в Одесі, Чорноморську та порту "Південний".