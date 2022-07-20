Стало відомо, як буде відбуватися експорт українського зерна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар нардепа, члена української делегації на переговорах з Росією Рустема Умєрова "Суспільному" .

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх", - сказав він.

Умєров зазначив, що під час експорту мають дотримуватися усі рекомендації Морських сил та Збройних сил. Так, спільно з військовими були розроблені безпечні маршрути, по яким будуть проходити всі цивільні судна.

"Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - сказав він.

Нардеп також зазначив, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.

"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння", - додав Умєров.