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Зеленский скасував указ про призначення Зеркаль

Новини » Політика    22.05.2019 - 11:17
Зеленский скасував указ про призначення Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль (Уніан)

Вчора був указ про призначення Зеркаль заступником глави АП

Президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Про це йдеться на сайті президента.

Зеленський скасував указ як нереалізований.

"Скасувати як такий, що нереалізований, указ президента України від 21 травня 2019 року № 309 "Про призначення О.Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України", - йдеться в указі.

РБК-Україна писало, що сьогодні Олена Зеркаль прокоментувала зникнення з сайту президента указу про її призначення і пообіцяла сьогодні ввечері роз'яснити ситуацію.

Зеленский скасував указ про призначення ЗеркальРаніше повідомлялось, що вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступницею глави Адміністрації президента. Однак, пізніше указ Зеленського зник з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

Нагадаємо 21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Наразі адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

РБК-Україна писало, що він був присутній під час консультацій про розпуск парламенту в Адміністрації президента 21 травня. Він також висловив думку, що головою адміністрації повинен бути близька до Зеленського особа.

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