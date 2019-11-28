ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеркаль написала заяву про звільнення з МЗС

Новини » Політика     28.11.2019 - 14:27
Зеркаль написала заяву про звільнення з МЗС
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль написала заяву за власним бажанням

Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Зокрема, Зеркаль розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням.

"Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною", - зазначила Зеркаль.

Зеркаль написала заяву про звільнення з МЗС

Фото: заява Зеркаль

Нагадаємо, минулого тижня Зеркаль оголосила, що йде з МЗС. За її словами, вона планувала виконати останнє завдання, пов'язане з представленням інтересів України в Гаазькому суді, після чого залишити роботу. Вона також додала, що не може залишатися в МЗС на тлі "можливої реалізації запиту на мир з Росією". Також вона зазначила, що останнім аргументом стало відсторонення від процесів щодо газових переговорів.

Відзначимо, до своєї відставки Зеркаль заявляла, що Київ вимагатиме від Москви компенсацій у справі "Україна проти РФ". Рішення по суті в цій справі може бути оголошено в 2022 році.

Пристайко привітав новий склад Єврокомісії
Новини України МЗСзвільненняОлена Зеркаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся