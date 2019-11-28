Зеркаль написала заяву про звільнення з МЗС

Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль написала заяву за власним бажанням

Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Зокрема, Зеркаль розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням.

"Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною", - зазначила Зеркаль.

Фото: заява Зеркаль

Нагадаємо, минулого тижня Зеркаль оголосила, що йде з МЗС. За її словами, вона планувала виконати останнє завдання, пов'язане з представленням інтересів України в Гаазькому суді, після чого залишити роботу. Вона також додала, що не може залишатися в МЗС на тлі "можливої реалізації запиту на мир з Росією". Також вона зазначила, що останнім аргументом стало відсторонення від процесів щодо газових переговорів.

Відзначимо, до своєї відставки Зеркаль заявляла, що Київ вимагатиме від Москви компенсацій у справі "Україна проти РФ". Рішення по суті в цій справі може бути оголошено в 2022 році.

