RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam из "Стрелы" (видео)

Фото: ВМС ВСУ сбили российский разведывательный дрон SuperСam (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Зенитчики морской пехоты Военно-морских ВСУ сбили разведывательный дрон SuperСam. "Приземлить" БПЛА удалось из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Зенитчики 35-й отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили российский разведывательный дрон Supercam", - говорится в сообщении.

По данным военных, вражеский беспилотник летал над позициями украинских военных, фиксируя необходимую информацию.

"Благодаря вовремя полученным координатам и точному попаданию, зенитчики-остроградцы досрочно прекратили работу БПЛА оккупантов", - добавили в ВМС ВСУ.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине 28 апреля составили 1096 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ во время атаки беспилотников РФ по Украине в ночь на 28 апреля сбили пять российских дронов - четыре "шахеда" и один дрон неустановленного образца, которых враг запустил пять.

Кроме того, за сутки подразделения ракетных войск ударили по 1 пункту управления и 2 радиолокационным станциям врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в УкраинеДрони