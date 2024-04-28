Зенитчики морской пехоты сбили российский разведывательный дрон SuperСam из "Стрелы" (видео)

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине 28 апреля составили 1096 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 466 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 20 ББМ и 43 артсистемы.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ во время атаки беспилотников РФ по Украине в ночь на 28 апреля сбили пять российских дронов - четыре "шахеда" и один дрон неустановленного образца, которых враг запустил пять.

Кроме того, за сутки подразделения ракетных войск ударили по 1 пункту управления и 2 радиолокационным станциям врага.

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