Зенітники морської піхоти збили російський розвідувальний дрон SuperСam зі "Стріли" (відео)

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні 28 квітня склали 1096 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 466 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 20 ББМ та 43 артсистеми.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ під час атаки безпілотників РФ по Україні в ніч на 28 квітня збили п'ять російських дронів - чотири "шахеди" і один дрон невстановленого зразка, яких ворог запустив п'ять.

Крім того, за добу підрозділи ракетних військ вдарили по 1 пункту управління та 2 станціях радіолокації ворога.

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