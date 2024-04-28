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Зенітники морської піхоти збили російський розвідувальний дрон SuperСam зі "Стріли" (відео)

Фото: ВМС ЗСУ збили російський розвідувальний дрон SuperСam (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Зенітники морської піхоти Військово-морських ЗСУ збили розвідувальний дрон SuperСam. "Приземлити" БПЛА вдалося із зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла-10" знищили російський розвідувальний дрон Supercam", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, ворожий безпілотник літав над позиціями українських військових, фіксуючі необхідну інформацію. 

"Завдяки вчасно отриманим координатам та точному влучанню, зенітники-остроградці достроково припинили роботу БПЛА окупантів", - додали у ВМС ЗСУ. 

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні 28 квітня склали 1096 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 466 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 20 ББМ та 43 артсистеми.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ під час атаки безпілотників РФ по Україні в ніч на 28 квітня збили п'ять російських дронів - чотири "шахеди" і один дрон невстановленого зразка, яких ворог запустив п'ять.

Крім того, за добу підрозділи ракетних військ вдарили по 1 пункту управління та 2 станціях радіолокації ворога.

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