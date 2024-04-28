Ночная воздушная атака: Силы обороны рассказали о сбитых вражеских дронах

Российские захватчики для воздушной атаки по территории Украины этой ночью применяли как дроны-камикадзе типа "Шахед", так и другие беспилотники. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены пять вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

В утренней сводке в военном командовании отметили, что в ночь на 28 апреля войска РФ атаковали Украину в общей сложности 9 беспилотниками.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 4 БпЛА типа "Shahed" и 5 БпЛА неустановленного типа", - говорится в публикации.

Как сообщили в Генштабе, защитники неба уничтожили все вражеские дроны типа "Шахед", а также 1 неустановленный беспилотник.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа "Shahed" и 1 БПЛА неустановленного типа были уничтожены", - рассказали военные.

Били не только дронами

Как рассказал командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, враг запускал для воздушного удара по Украине также зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородской области (РФ).

4 "Шахеда" были запущены с мыса Чауда (оккупированный Крым), 5 беспилотника неустановленного типа из оккупированной части Херсонской области.

Отражение воздушной атаки велось в 5 областях

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре "Шахеда" уничтожены в:

Киевской области,

Винницкой области,

Хмельницкой области,

и Кировоградской области.

Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины в Николаевской области", - рассказал генерал.

Ночная атака дронов

Напомним, войска РФ еще вечером 27 апреля запустили группу дронов-камикадзе для нанесения ударов по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вражеские барражирующие боеприпасы маневрировали несколько часов, долетали и на запад страны.

Об отбое угрозы из-за ударных беспилотников противника военные заявили в 03:54.

Однако позже российские оккупанты запустили новую группу беспилотников для воздушной атаки. В Николаеве во время тревоги прозвучали взрывы.