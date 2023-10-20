ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зенитки Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию помощи

Пятница 20 октября 2023 16:17
UA EN RU
Зенитки Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию помощи Фото: Gepard (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 20 октября, отчиталась о новой партии военной помощи, которую страна передала Украине. Киев получит дополнительные зенитки Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Что вошло в новый пакет помощи

  • 3 зенитные установки Gepard;
  • 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 20 БпЛА Vector;
  • 1 мостоукладчик Biber;
  • 3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;
  • 13 машин охраны границы;
  • 3872 дымовых снарядов 155-мм.

Германия поможет усилить украинскую ПВО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.

Также Bloomberg сообщало, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь оградить поставки зерна от потенциальных атак России.

Позже Минобороны Германии сообщило, что страна готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ