Зенитки Gepard и не только. Германия передала Украине новую партию помощи

Германия сегодня, 20 октября, отчиталась о новой партии военной помощи, которую страна передала Украине. Киев получит дополнительные зенитки Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии .

Что вошло в новый пакет помощи

3 зенитные установки Gepard;

20 БпЛА RQ-35 Heidrun;

20 БпЛА Vector;

1 мостоукладчик Biber;

3 тягача HX81 и 3 прицепа к ним;

13 машин охраны границы;

3872 дымовых снарядов 155-мм.

Германия поможет усилить украинскую ПВО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.

Также Bloomberg сообщало, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь оградить поставки зерна от потенциальных атак России.

Позже Минобороны Германии сообщило, что страна готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot.