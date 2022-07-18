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NASA показало фотографію галактики, яка викривляє простір та час

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Понеділок 18 липня 2022 17:14
NASA показало фотографію галактики, яка викривляє простір та час Фото: NASA показало фотографію галактики, яка викривляє простір та час (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Як зазначають в NASA, цей процес називається гравітаційним лінзуванням. Масивне небесне тіло, наприклад, скупчення галактик, викликає викривлення простору й часу, що провокує також й викривлення світла, яке проходить навколо нього.

Тіло, яке спричиняє викривлення світла, називається гравітаційною лінзою, а спотворений фоновий об’єкт - "лінзованим".

NASA показало фотографію галактики, яка викривляє простір та час

Фото: галактика SGAS J143845+145407 (esahubble.org)

"Гравітаційне лінзування призвело до дзеркального відображення галактики в центрі зображення, створивши захоплюючий центральний елемент", - пише пресслужба NASA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телескоп NASA Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію, на якій зображено кулясте зоряне скупчення NGC 6569.

Тим часом телескоп NASA імені Джеймса Вебба створив найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту на сьогодні

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