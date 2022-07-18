Фото: NASA показало фотографію галактики, яка викривляє простір та час (twitter.com/NASAHubble)

Телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Як зазначають в NASA, цей процес називається гравітаційним лінзуванням. Масивне небесне тіло, наприклад, скупчення галактик, викликає викривлення простору й часу, що провокує також й викривлення світла, яке проходить навколо нього. Тіло, яке спричиняє викривлення світла, називається гравітаційною лінзою, а спотворений фоновий об’єкт - "лінзованим". Фото: галактика SGAS J143845+145407 (esahubble.org) "Гравітаційне лінзування призвело до дзеркального відображення галактики в центрі зображення, створивши захоплюючий центральний елемент", - пише пресслужба NASA.