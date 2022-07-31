На Землю впав уламок китайської неконтрольованої ракети: відео падіння
Уламок розгінного блоку космічної ракети Китаю, вага якого становить близько 22 тонни, неконтрольовано впав на Землю в районі острова Борнео.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spaceflight Now.
Це вже третій випадок протягом двох останніх років, коли Китай допустив неконтрольований вхід в атмосферу великих розгінних блоків.
Наразі немає жодних повідомлень про виявлення уламків або ж пошкодження. На думку експертів, вхід уламків в атмосферу зменшив ризик для населення, однак й його можна було уникнути.
Перші блоки ракети після відпрацювання розгону ракети були відділені та впали у Південнокитайське море.
meteor spotted in kuching! #jalanbako 31/7/2022 pic.twitter.com/ff8b2zI2sw— Nazri sulaiman (@nazriacai) July 30, 2022
На відео можна побачити, як уламки згорають в атмосфері.
Тим часом у NASA стверджують, що Китай не надавав жодних даних про траєкторію падіння решток. Космічне управління закликало країни відповідально відноситись до безпеки людей на Землі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.
Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.