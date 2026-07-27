На Земле существовали семь видов людей: ученые объяснили, почему выжили только мы

Какие виды людей делили планету с нашими предками?

Когда Homo sapiens только появилось в Африке, мир был заполнен другими представителями рода Homo. Большинство из них обладали уникальными адаптациями к своей среде обитания.

В тот период на Земле жили

неандертальцы - заселяли территорию Европы и части Азии;

денисовцы - проживали в регионах Азии;

Homo erectus и Homo heidelbergensis - более древние виды;

Homo naledi - вид с небольшим объемом мозга;

Homo floresiensis - карликовый вид с острова Флорес, известный как "хоббиты".

Массовая миграция наших предков из Африки, которая началась примерно 60 тысяч лет назад, совпала по времени с постепенным исчезновением всех других видов.

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Виноваты ли Homo sapiens в вымирании других видов?

Долгое время среди ученых была гипотеза, что наши предки физически уничтожили или полностью вытеснили конкурентов благодаря своему преимуществу. Однако руководитель исследований эволюции человека в Музее естествознания в Лондоне, профессор Крис Стрингер, утверждает, что реальная картина гораздо сложнее.

Неандертальцы были высокоразвитым и выживаемым видом. К моменту прихода Homo sapiens они уже переживали последствия климатических изменений, ослабивших их популяции.

Наши предки могли только ускорить их упадок, выигрывая борьбу за ограниченные ресурсы.

Относительно причин исчезновения денисовцев, Homo floresiensis или Homo erectus, у ученых пока недостаточно ископаемых данных и образцов ДНК для окончательных выводов.

Неандертальцы остались в нашей ДНК

Профессор Стрингер отмечает, что неандертальцев и денисовцев нельзя считать полностью вымершими. В течение тысячелетий Homo sapiens не только сосуществовали рядом с ними, но и вступали в межвидовые браки.

Вследствие этого следы их геномов сохранились в современной популяции людей.

Если собрать все сохранившиеся фрагменты ДНК у живых жителей планеты, можно восстановить примерно 40 процентов генома неандертальца даже при отсутствии их ископаемых.