Землетрус в Гаїті: ООН пропонує створити гуманітарний коридор

Організація об'єднаних Націй пропонує створити гуманітарний коридор, щоб надати допомогу людям, постраждалим від землетрусів в Гаїті . Проблема полягає в тому, що деякі райони країни кишать бандитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ООН і уряд Гаїті щосили намагалися відправити по дорозі медикаменти і лікарів в місто Ле-Ке, який зазнав збитків від землетрусу. Однак через бандитів їм довелося використовувати човни і повітряний транспорт.

Через сплеск викрадень і бандитизму деякі дороги в Порт-о-Пренсі стали небезпечними для їзди, в тому числі міський район Мартіссан, де проходить головна магістраль, що зв'язує прибережну столицю з південними регіонами.

Представник дитячого фонду організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Гаїті Бруно Маєс сказав, що ООН "закликає до створення гуманітарного коридору в Гаїті, щоб забезпечити швидке й безпечне транспортування товарів і людей".

"Ми виступаємо за те, щоб збройні групи дозволили доставити цю гуманітарну допомогу до людей якомога швидше", - сказав він.

За його словами, ЮНІСЕФ вдалося відправити один контейнер з медикаментами на південь Гаїті, але Ле-Ке і прилеглі райони вимагають набагато більшої допомоги.

Глава агентства цивільного захисту Гаїті Джері Чандлер сказав, що влада працює над забезпеченням доступу через Мартіссан, але зараз уряд відправляє більшу частину допомоги на вертольотах, літаках і човнах.