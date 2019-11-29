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Кількість жертв землетрусу в Албанії наближається до 50

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 08:39
Кількість жертв землетрусу в Албанії наближається до 50
Фото: землетрус в Албанії (twitter.com TeamAlbanians)

Більшість загиблих є мешканцями міст Дуррес і Крудже

Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 48 осіб. Про це в четвер увечері повідомило Міністерство оборони країни, передають албанські ЗМІ.

За даними відомства, 22 із загиблих є мешканцями міст Дуррес і Крудже.

Раніше повідомлялось про 42 загиблих в результаті землетрусу в Албанії.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. В результаті землетрусу магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.

Відомо, що станом на 28 листопада в результаті землетрусів в Албанії загинули 39 людей. Також від десяти до 25 осіб зникли безвісти, 45 осіб вдалося врятувати з-під завалів. Поранення отримали близько 650 осіб, з них вісім перебувають у критичному стані.

Крім того, у Албанії стався третій землетрус за цей тиждень. Його магнутуда склала 4,9 балів по шкалі Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів за 42 кілометрів від албанської столиці Тирани.

Кількість жертв землетрусу в Албанії перевищила 40 В Албанії стався ще один землетрус
Новини України землетрусАлбания
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