Землетрясения в Турции: полиция арестовала почти 200 застройщиков и подрядчиков

Полиция Турции арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные во время землетрясений здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

"В то время как 188 подозреваемых арестованы, 218 освобождены", - заявил высокопоставленный полицейский, пожелавший не раскрывать свое имя.

В основном, под стражу заключены застройщики и подрядчики. Ранее после исследования рухнувших или частично пострадавших объектов установили 626 подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям.

Сообщается, что по последним данным, число жертв в результате землетрясений, поразивших Турцию и Сирию в начале этого месяца, превысило 50 тысяч человек.

Напомним, в центральной части Турции возле города Ниде в субботу, 25 февраля, произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3 балла.

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