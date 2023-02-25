ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,3

Новина українською →
Суббота 25 февраля 2023 13:50
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,3 Фото: в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,3 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В центральной части Турции возле города Нигде в субботу, 25 февраля, произошло очередной землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFAD.

Институт исследования землетрясений отмечает, что эпицентр толчков силой 5,3 балла зафиксирован в деревне Обрук Борского района на глубине 7 км.

Сейчас специалисты проверяют, вызвало ли землетрясение какие-либо негативные последствия.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. По последним данным, число погибших только в Турции превысило 44 тысячи.

Известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Также мы писали, что в четверг, 23 февраля, в Турции произошло еще одно сильное землетрясение. На этот раз в районе залива Хатай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
Россияне растягивают элитные войска по всей линии фронта: карты боев от ISW
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны