UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Землетруси в Туреччині: поліція заарештувала майже 200 забудовників та підрядників

Фото: поліція Туреччини заарештувала 188 забудовників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

В основному під варту ув'язнені забудовники та підрядники. Раніше після дослідження об'єктів, що впали або частково постраждали, встановили 626 підозрюваних.

"У той час як 188 підозрюваних заарештовано, 218 звільнено", - заявив високопоставлений поліцейський, який побажав не розкривати своє ім'я.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині поліція почала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.

Повідомляється, що за останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусів, які вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 тисяч людей.

Нагадаємо, у центральній частині Туреччини біля міста Ніде у суботу, 25 лютого, стався черговий землетрус магнітудою 5,3 бала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция