Землетруси в Туреччині: поліція заарештувала майже 200 забудовників та підрядників

Поліція Туреччини заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані під час землетрусів будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

В основному під варту ув'язнені забудовники та підрядники. Раніше після дослідження об'єктів, що впали або частково постраждали, встановили 626 підозрюваних. "У той час як 188 підозрюваних заарештовано, 218 звільнено", - заявив високопоставлений поліцейський, який побажав не розкривати своє ім'я.