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Землетрясения в Турции: полиция начала расследования в отношении более 600 человек

Фото: в Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Среди подозреваемых – строительные подрядчики, владельцы зданий и менеджеры компаний. Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 из 612 подозреваемых заключены под стражу в ожидании суда.

"Обнаружение доказательств в зданиях продолжается в качестве основы для уголовного расследования", - заявил Боздаг.

В результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тысячи зданий. Эксперты заявляют, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали государственным стандартам.

Ранее сообщалось, что по последним данным, число жертв в результате землетрясений, поразивших Турцию и Сирию в начале этого месяца, превысило 50 тысяч человек.

Напомним, в центральной части Турции возле города Ниде в субботу, 25 февраля, произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3 балла.

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Турция