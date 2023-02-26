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Землетруси в Туреччині: поліція розпочала розслідування щодо понад 600 осіб

Фото: у Туреччині поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Туреччині поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що обрушилися під час землетрусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Серед підозрюваних – будівельні підрядники, власники будівель та менеджери компаній. Міністр юстиції Бекір Боздаг заявив, що 184 із 612 підозрюваних взято під варту в очікуванні суду.

"Виявлення доказів у будівлях триває як основа для кримінального розслідування", - заявив Боздаг.

Внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, обрушилися або були серйозно пошкоджені 173 тисячі будівель. Експерти заявляють, що багато зруйнованих будівель було збудовано з використанням неякісних матеріалів і технологій і часто не відповідало державним стандартам.

Раніше повідомлялося, що за останніми даними, кількість жертв внаслідок землетрусів, які вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 тисяч людей.

Нагадаємо, у центральній частині Туреччини біля міста Ніде у суботу, 25 лютого, стався черговий землетрус магнітудою 5,3 бала.

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