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В Крыму зафиксировали новое землетрясение

12:20 24.06.2026 Ср
1 мин
Это уже не первое землетрясение за последние несколько дней
aimg Татьяна Степанова
В Крыму зафиксировали новое землетрясение Фото: в Крыму зафиксировали новое землетрясение (Getty Images)
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В среду, 24 июня, у побережья Крыма произошло очередное землетрясение магнитудой 3,1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

По данным специалистов, подземные толчки были зарегистрированы утром в 5:53 у побережья Крыма на глубине 12 километров.

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Землетрясения в Крыму

Напомним, 22 июня в районе Крыма зафиксировали серию землетрясений. В течение дня сейсмологи зарегистрировали шесть подземных толчков в Черном море и у побережья полуострова.
Сильнейшие землетрясения произошли в 08:48 утра. У побережья Крыма зафиксировали толчок магнитудой 4,2 на глубине 10 км. По классификации специалистов он относится к очень ощутимым.
Еще более мощное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 14:07. Его эпицентр также находился у крымского побережья на глубине 10 км. Этот толчок также был отнесен к категории сильно ощутимых.
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