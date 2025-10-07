ua en ru
Турция провела испытания своей новой системы ПВО

Турция, Вторник 07 октября 2025 21:38
UA EN RU
Турция провела испытания своей новой системы ПВО Фото: ракета GÖKSUR успешно прошла испытания, поразив цель на расстоянии 11 км (aselsan.com.tr)
Автор: Валерий Ульяненко

Турция провела испытания своей новой системы противовоздушной обороны (ПВО) GÖKSUR. Она успешно поразила цель на побережье Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Ракета GÖKSUR IIR с инфракрасным искателем поразила цель на расстоянии более 11 километров. Ее запускали с вертикальной пусковой системы GÖKSUR 100-N, разработанной компанией ASELSAN.

Отмечается, что это был первый успешный перехват морской цели ракетой, полностью разработанной и изготовленной в Турции.

Во время средней фазы полета ракетой управляли через канал передачи данных, а на конечной фазе она самостоятельно обнаружила и отслеживала цель до момента поражения.

Серия систем ПВО GÖKSUR предназначена для обеспечения эффективной точечной обороны наземных платформ. Она способна перехватывать противокорабельные и крылатые ракеты над поверхностью моря, а также БПЛА и боевые самолеты.

"Способность системы противодействовать низколетящим высокоскоростным угрозам над водой особенно важна, поскольку ракеты, летящие над поверхностью моря, предназначены для избежания обнаружения радарами и преодоления систем обороны кораблей", - говорится в статье.

Система GÖKSUR имеет технологию поиска, автономного наведения и возможности вертикальной защиты. Она должна повысить живучесть турецких военно-морских платформ и расширить их многоуровневую архитектуру обороны.

Напомним, военное командование Швейцарии поручило Федеральному ведомству вооружений закупку новых систем защиты от БПЛА на фоне беспилотных провокаций в Европе.

Новые технологии используются для защиты военных подразделений, инфраструктуры и оборудования.

