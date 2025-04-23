Земельная коррупция в Киеве: инспектора КГГА поймали на взятке

Главного инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА поймали на земельной коррупции. Его подозревают в вымогательстве с предпринимателя 15 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Как отмечают источники РБК-Украина, речь идет о главном инспекторе Депзема КГГА Артеме Лысенко.
По данным следствия, к 30-летнему чиновнику обратился представитель директора коммерческой фирмы с запросом на продление аренды земельного участка площадью около 1200 квадратных метров, расположенного в Деснянском районе Киева. Фигурант решил заработать и пытался "продать" разрешение на аренду земельного участка.
Коррупционную схему разоблачили следователи Шевченковского управления полиции Киева, прокуратура и СБУ.
Указанную территорию предприниматель арендовал последние 10 лет и в соответствии с условиями договора, должен был использовать для создания "зеленой зоны" без права застройки и ограждения участка. Впрочем, во время проверки инспектор обнаружил нецелевое использование коммунального участка. Арендатор построил на нем здание, футбольное поле и парковочную площадку.
Чтобы "закрыть глаза" на нарушения и помочь с продлением договора аренды, чиновник требовал от представителя фирмы 15 тысяч долларов. Фигуранта задержали с поличным - во время передачи взятки.
Фото: в Киеве на взятке поймали чиновника КГГА (npu.gov.ua)
Инспектору КГГА объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УКУ - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Напомним, что в начале февраля правоохранители провели в Киеве операцию для разоблачения причастных столичных чиновников к коррупции в земельной и бюджетной сферах города.
Бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.
Источники РБК-Украина отметили, что, кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.
По решению местных властей из КГГА были уволены семь чиновников, которые фигурируют в расследовании о земельной коррупции.
Комарницкого объявили в розыск, поскольку он скрывался от следствия, а позже незаконно выехал из Украины. ВАКС наложил арест на имущество Комарницкого.
Кто такой Денис Комарницкий и детали дела - в материале РБК-Украина.
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