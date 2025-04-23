Земельная коррупция в Киеве: инспектора КГГА поймали на взятке

Как отмечают источники РБК-Украина, речь идет о главном инспекторе Депзема КГГА Артеме Лысенко.

По данным следствия, к 30-летнему чиновнику обратился представитель директора коммерческой фирмы с запросом на продление аренды земельного участка площадью около 1200 квадратных метров, расположенного в Деснянском районе Киева. Фигурант решил заработать и пытался "продать" разрешение на аренду земельного участка.

Коррупционную схему разоблачили следователи Шевченковского управления полиции Киева, прокуратура и СБУ.

Указанную территорию предприниматель арендовал последние 10 лет и в соответствии с условиями договора, должен был использовать для создания "зеленой зоны" без права застройки и ограждения участка. Впрочем, во время проверки инспектор обнаружил нецелевое использование коммунального участка. Арендатор построил на нем здание, футбольное поле и парковочную площадку.

Чтобы "закрыть глаза" на нарушения и помочь с продлением договора аренды, чиновник требовал от представителя фирмы 15 тысяч долларов. Фигуранта задержали с поличным - во время передачи взятки.

Фото: в Киеве на взятке поймали чиновника КГГА (npu.gov.ua)

Инспектору КГГА объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 УКУ - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.