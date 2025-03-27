Кто такой Денис Комарницкий и почему о нем говорят

Экс-депутат Киевского горсовета, бизнесмен Денис Комарницкий, которого называют "смотрящим" за Киевом, оказался в эпицентре громкого коррупционного скандала о земельных махинациях. Он является подозреваемым по делу и сейчас находится в розыске.

Кто такой Комарницкий, что известно о деле и где он сейчас - собрало РБК-Украина в материале.

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Кто такой Денис Комарницкий: биография

Денис Комарницкий родился 20 января 1978 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет им.Т.Шевченко по специальности "историк" и получил второе высшее образование по специальности "право" в этом же вузе.

Во время учебы был консультантом-организатором Киевской городской организации Народно-демократической партии Валерия Пустовойтенко. Впоследствии четыре года проработал работал в ООО "Юридическая фирма "Правозащитник", сначала был юристом консультантом, а впоследствии стал исполнительным директором.

В 2005 году Комарницкий стал соучредителем и бенефициаром акционерного общества "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения".

Через год, в 2006-м был избран депутатом Киевского городского совета 5 созыва от "Блока Леонида Черновецкого". Кроме этого был главой Христианско-либеральной партии и ее киевской городской организации (предыдущим ее лидером был экс-мэр Киева Леонид Черновецкий).

Комарницкий также баллотировался и в Верховную Раду от Блока Народно-демократических партий, однако неудачно. В 2008-м избран депутатом Киевского горсовета 6 созыва от "Блока Леонида Черновецкого". Член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Был главой одноименной фракции.

Скандалы с Комарницким

В 2011 году против Комарницкого возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения. По данным следствия, он и зять Черновецкого Вячеслав Супруненко напали на адвоката, отобрав у него чемодан с 20 тысячами долларов и решением Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книжка".

По версии следствия, Комарницкий находился в конфликте с клиентом адвоката по приватизации имущества указанного предприятия, а указанное решение суда препятствовало реализации его планов по регистрации права собственности на имущество предприятия. Впоследствии суд признал его виновным.

В 2017 году, по данным журналистов "Bihus.info", Комарницкий договорился с менеджером беглого экс-министра времен Януковича Александра Клименко по выводу из-под ареста и последующей продажи ряда объектов в Конча-Заспе.

В том же году фамилия Комарницкого фигурировала в контексте реконструкции Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве, ремонт которого отдали связанной с ним фирме "Эко-строй-трейд". Сумма тендера составляла 6 млрд гривен. Сметная стоимость проекта строительства в 2021 году выросла с 11,251 млрд грн до 19,922 млрд грн.

В 2019 году СМИ начали называть Комарницкого "смотрящим" за Киевом от Офиса президента, на этой "должности" он заменил Вадима Столара, который был "смотрящим" при предыдущей власти. В 2020 году расследователи "Bihus.info" выяснили, что фирмы, связанные с Комарницким регулярно выигрывали миллиардные тендеры на строительство от властей Киева.

Еще через год журналисты связывали Комарницкого с нардепом Николаем Тищенко, с которым он якобы имел общие бизнес-интересы в столице.

Операция "Чистый город", бегство за границу. Что известно о новом деле с Комарницким

В начале февраля 2025 года НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" разоблачили механизм завладения землей киевской общины. По данным правоохранителей, за сделкой стоит преступная организация во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета в состав которой входили топ-чиновники, депутаты и другие лица.

Источники РБК-Украина рассказали, что, кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются уже бывший заместитель главы КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

Ее члены использовали так называемую "туалетную схему", которая предусматривала поиск привлекательных земельных участков и регистрацию на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых во многих случаях на этих участках никогда не существовало. Это позволяло получать первоочередное право собственности на землю под этими "сооружениями-призраками". Принятие соответствующих решений обеспечивали депутаты Киевсовета и должностные лица КГГА.

"Каждый участник преступления выполнял четко отведенную роль, чтобы схема работала как часы, а привлекательный кусок столичной земли попадал под контроль ее организатора", - заявили в НАБУ.

По данным бюро, преступная организация в течение 2023-2024 годов вывела из собственности территориальной общины Киева землю в центре города стоимостью 11,6 млн гривен. НАБУ провело десятки обысков в рамках дела. В частности, как писали в СМИ, и у самого Комарницкого.

По информации расследования "Украинской правды", на момент проведения обысков Комарницкий находился в Украине. Он пытался сбежать за границу, после чего его объявили в розыск. Однако в марте УП сообщило, что Комарницкого удалось найти уже за границей.

Позже журналисты обнародовали сюжет, в котором раскрыли подробности дела о незаконной переправке Комарницкого через государственную границу. Они нашли его в Вене (Австрия). Перед этим Комарницкий из Киевской области добрался до Закарпатья, а затем пересек румыно-украинскую границу (официально не пересекая границу ни одной из стран).

По данным УП, до границы подозреваемого сопровождало прикрытие в виде авто с надписью "200" (обычно транспортом с такой маркировкой перевозят военных, погибших на войне).

Известно, что экс-депутат Киевского горсовета смог покинуть территорию Украины с помощью схемы, в которой участвовали правоохранители и другие лица. Департамент стратегических расследований (ДСР) Нацполиции сообщил об увольнении двух сотрудников, вероятно причастных к побегу Комарницкого (они получили подозрения), а также об увольнении с должности руководителя территориального управления ДСР на Закарпатье.

Всего по делу о земельной коррупции десять человек получили подозрение. Семеро из них задержаны. Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения подозреваемым в земельной коррупции столичным чиновникам.

В частности, заместителя главы Киевской городской госадминистрации Петра Оленича суд отправил под стражу на два месяца - до 6 апреля, с возможностью внесения 15 миллионов гривен залога. Впоследствии он вышел из СИЗО под залог. Его уволили из КГГА в начале марта. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц КГГА, которые фигурируют в "земельном деле".