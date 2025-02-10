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Завладение землей в Киеве. НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета Комарницкого

Понедельник 10 февраля 2025 14:49
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Завладение землей в Киеве. НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета Комарницкого Фото: (facebook.com/kyivshchina24)
Автор: Наталья Кава

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого. Недавно он был разоблачен в схеме незаконного завладения земли в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей", - сообщили в НАБУ.
Завладение землей в Киеве. НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета Комарницкого

Стоит заметить, что по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, Комарницкий пытается покинуть территорию Украины.

Директор НАБУ выразил надежду, что "правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не покинул территории Украины".

Дело о завладении землей в Киеве

Ранее мы писали о том, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете. Чиновники, вероятно, незаконно завладели землей стоимостью 11,6 млн гривен.

Главные фигуранты дела

По информации источников РБК-Украина, главными фигурантами дела являются:

  • экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, который является организатором схемы;
  • заместитель председателя КГГА Петр Оленич;
  • депутаты Киевского горсовета, в частности, глава комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко.

Также мы писали, что 6 февраля НАБУ и САП проводили в Киевском горсовете операцию по разоблачению преступной организации, которую подозревают в земельной коррупции.

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