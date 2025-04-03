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Земельная коррупция в Киеве: из КГГА уволили семь чиновников

Киев, Четверг 03 апреля 2025 14:19
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Земельная коррупция в Киеве: из КГГА уволили семь чиновников Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из Киевской городской госадминистрации уволили семь высокопоставленных чиновников. Они фигурируют в расследовании о незаконном завладении землей в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Со своих должностей в КГГА уволены:

  • заместитель председателя КГГА Петр Оленич;
  • заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта;
  • заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев был уволен с должности директора коммунального предприятия "Инженерный центр". Фракция партии "Удар" начала процедуру отзыва его из депутатов Киевсовета.

Как отметил Кличко, также с должностей уволили:

  • директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;
  • директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий;
  • заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Житлоинвест" Виктор Погребной находится на больничном. По словам мэра, как только чиновник вернется на работу - будет уволен.

Коррупционный скандал с землей в Киеве

Правоохранители подозревают бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.

Источники РБК-Украина отметили, что, кроме Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель председателя КГГА Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

Ранее Комарницкого объявили в розыск, поскольку он скрывался от следствия. Позже СМИ выяснили, что он незаконно пересек границу с Румынией и поселился в Вене.

Из-за побега Комарницкого из страны были уволены трое полицейских в Закарпатской области. Двум из них объявили подозрения.

Кто такой Денис Комарницкий и детали дела - в материале РБК-Украина.

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КГГА Виталий Кличко Коррупция
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