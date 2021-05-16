Земан назвав дурістю рішення РФ включити Чехію в список "недружніх країн"

Рішення Росії включити Чехію в список " недружніх країн" є "дурістю". Москва зробила помилку щодо колишнього друга.
Земан протягом багатьох років виступав за дружні відносини з РФ, підтримував її участь у будівництві нової АЕС в його країні, а також закликав чеську владу закуповувати російську вакцину від COVID-19.
"З російського боку це - дурість. Тому що робити недругів з колишніх друзів - це помилка", - заявив глава держави.
Нагадаємо, 14 травня уряд Російської Федерації затвердив список " недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили Сполучені Штати і Чехія.
23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".
Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.
Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що також висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.