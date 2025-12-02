Зеленскому доложили о результатах переговоров с США по мирному плану

По словам президента, Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге.

"Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", - добавил глава государства.

Президент выразил благодарность Андрею Гнатову "за очень содержательный бриф американских партнеров по реальной ситуации на фронте".

По его словам, при участии разведок состоялось обсуждение перспектив реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня.

"Наши дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно привлечены к наработке решений", - подчеркнул Зеленский.

Он также проинформировал команду о разговорах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже, отметив, что "россияне уже начали новые дезинформационные кампании, учитывая подготовку их встреч с американской стороной".

Президент поручил "продолжить нашу максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами".

По его словам, украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся информацию об "истинных намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений".

"Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность надо вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что секретарь СНБО Украины "будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч".