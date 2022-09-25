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У Зеленского обратились к ядерным державам из-за РФ: "Ящик Пандоры" должен быть закрыт

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Воскресенье 25 сентября 2022 11:09
У Зеленского обратились к ядерным державам из-за РФ: "Ящик Пандоры" должен быть закрыт Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Страны-члены Ядерного клуба должны очертить России последствия угрозы ядерным оружием Западу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН - большей насмешки над глобальными институциями невозможно и представить", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы РФ - это проблема не Украины, а всего мира.

"Члены Ядерного клуба должны очертить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", - добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время недавнего выступления в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы у России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.

На ядерный шантаж Путина ответил Владимир Зеленский. Он заявил, что не очень верит в такую возможность.

Также ядерные угрозы прокомментировал президент США Джо Байден и назвал их нарушением режима нераспространения ядерного оружия.

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