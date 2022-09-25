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У Зеленського звернулися до ядерних держав через РФ: "Скринька Пандори" має бути закрита

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Неділя 25 вересня 2022 11:09
У Зеленського звернулися до ядерних держав через РФ: "Скринька Пандори" має бути закрита Фото: радник керівника ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Країни-члени Ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки загрози ядерній зброї Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН - більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити", - написав він.

Подоляк наголосив, що ядерні загрози РФ - це проблема не України, а всього світу.

"Члени Ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закрито", - додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час недавнього виступу вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброя краща, ніж у НАТО.

На ядерний шантаж Путіна відповів Володимир Зеленський. Він заявив, що не дуже вірить у таку можливість.

Також ядерні погрози прокоментував президент США Джо Байден та назвав їх порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

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