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Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина

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Киев, Среда 21 сентября 2022 15:59
Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Угрозы ядерным оружием из уст российского диктатора Владимира Путина не являются чем то новым. Маловероятно, что он прибегнет к его применению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью немецкому изданию Bild.

Как отметил глава государства, он не был поражен очередным шантажем главы Кремля.

"Я не верю, что (Путин - ред.) будет использовать это (ядерное - ред.) оружие. Не думаю, что мир позволит ему его использовать", - сказал Зеленский.

Тем не менее, президент не исключает, что Россия может прибегнуть к ядерному удару.

"Мы не можем увидеть, что у этого человека на уме, риски есть. Угрозы Путина не могут остаться без внимания, потому что завтра он может сказать: "кроме Украины, мы также хотим захватить часть Польши, иначе мы будем использовать ядерное оружие". Мы не можем пойти на эти компромиссы", - отметил Зеленский.

Путин снова пригрозил ядерным оружием

Напомним, сегодня во время срочного обращения президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране и не забыл применить и свой ядерный шантаж, отметив, что Россия готова использовать такое оружие, если будет угроза ее территориальной целостности.

"Хочу напомнить, что у нашей страны также есть разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф", - заявил Путин.

Ряд мировых лидеров уже отреагировали на слова Путина. В частности, в ЕС призвали еще больше давить на главу Кремля из-за его "ядерной авантюры".

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