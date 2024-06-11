У Зеленского сделали заявление об участии Китая в саммите мира

Что предшествовало

Напомним, 31 мая Reuters со ссылкой на собственные источники написало о том, что Китай отклонил приглашение Украины принять участие в саммите мира.

Позже это подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин. Она рассказала, что Пекин требовал участия России в мероприятии, но Москву так и не пригласили.

За такую позицию Китай уже раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Пекин является главным сторонником войны против Украины.

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