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У Зеленського зробили заяву про участь Китаю в саміті миру

Фото: Сергій Никифоров, прессекретар президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Китай так і не підтвердив своєї участі у саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.

"Станом на даний момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони братимуть участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - зазначив Никифоров.

Що передувало

Нагадаємо, 31 травня Reuters із посиланням на власні джерела написало про те, що Китай відхилив запрошення України взяти участь у саміті миру.

Пізніше це підтвердила прессекретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін. Вона розповіла, що Пекін вимагав участі Росії у заході, але Москву так і не запросили.

За таку позицію Китай уже розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Пекін є головним прихильником війни проти України.

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КитайСаміт мируВійна в Україні