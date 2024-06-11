У Зеленського зробили заяву про участь Китаю в саміті миру

Що передувало

Нагадаємо, 31 травня Reuters із посиланням на власні джерела написало про те, що Китай відхилив запрошення України взяти участь у саміті миру.

Пізніше це підтвердила прессекретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін. Вона розповіла, що Пекін вимагав участі Росії у заході, але Москву так і не запросили.

За таку позицію Китай уже розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Пекін є головним прихильником війни проти України.

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