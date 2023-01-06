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Подоляк о дальнейшей военной помощи: точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS

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Киев, Пятница 06 января 2023 13:15
Подоляк о дальнейшей военной помощи: точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Решение партнеров по передаче Украине тяжелой техники усилит наступательные возможности ВСУ. Однако точку в демилитаризации РФ поставят дальнобойные ракеты ATACMS или их аналоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк приветствовал решения США, Франции и Германии. Он заявил, что дополнительные системы Patriot помогут "закрыть небо" над Украиной. В то же время бронированная техника Bradley, Marder, AMX, которую скоро могут получить украинские войска, усилит наступательные возможности.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров решения о предоставлении танков Leopard и дальнобойных ракет.

"Точку в демилитаризации РФ поставят ATACMS и аналоги", - отметил Подоляк.

Напомним, президент США подтвердил, что Украина может получить боевые машины Bradley. По данным СМИ, БМП могут войти в ближайший пакет военной помощи.

Кроме того, стало известно, что Германия намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot.

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