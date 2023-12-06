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У Зеленского заявили о знаковой встрече со спикером Палаты представителей США

Среда 06 декабря 2023 16:11
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У Зеленского заявили о знаковой встрече со спикером Палаты представителей США Фото: встреча украинских чиновников со спикером Палаты представителей США (twitter.com/AndriyYermak)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук встретились со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Twitter.

"Знаковая встреча со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Поблагодарил за поддержку Конгресса - она жизненно важна для Украины, и мы высоко ценим ее", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, в ходе встречи он поделился с Джонсоном информацией о том, почему сейчас критически важно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу.

Стоит заметить, что позиция Джонсона важна в принципиальном для нашей страны вопросе - новом финансировании помощи от США, которое будут рассматривать в Конгрессе.

Ультиматум Джонсона

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон еще вчера, 5 декабря, поставил перед Белым домом ультиматум, который касается помощи Украине.

Он заявил, что не будет поддерживать новое финансирование помощи Украине в случае, если администрация президента США Джо Байдена не согласится усилить безопасность границ.

Сегодня, 6 декабря, в Сенате должно состояться голосование по запросу Байдена к Конгрессу насчет выделения более 100 млрд долларов. В частности, в этих средствах заложено новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Ожидается, что инициативу не поддержат в верхней палате Конгресса, поскольку все республиканцы, вероятно, выступят против.

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