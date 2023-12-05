Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей поставил ультиматум Белому дому
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Джонсона для директора Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланды Янг.
"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ нашей страны", - подчеркнул Джонсон.
В письме спикер называет открытые границы США "немыслимой и неприемлемой катастрофой". Чиновник хочет "немедленного прекращения такого безумия".
"Администрация Байдена игнорирует реальность, предпочитая вместо этого заниматься политическим позерством, вместо того чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логичные реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", - добавил Джонсон.
Спикер не уточняет, каких именно мер по защите границы хочет добиться, но упоминает закон о безопасности границ. Документ предусматривает строительство стены на границе с Мексикой и ограничение возможности просителей убежища оставаться в США. Это предложения, против которых выступают демократы и администрация президента Джо Байдена.
Новое финансирование помощи Украине
Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 миллиардов долларов. В пакете было предусмотрено финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов и финансирование помощи Израилю.
Джонсон выступил против того, чтобы объединять помощь Украине и Израилю в один пакет. Он внес на рассмотрение Палаты представителей законопроект с отдельными деньгами для Израиля, его поддержали.
Но в Сенате отказались даже от рассмотрения инициативы. Там поддерживают предложение Байдена.
Еще вчера, 4 декабря, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если нового финансирования от Конгресса не будет, то США на смогут передавать оружие Украине.
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