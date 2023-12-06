У Зеленського заявили про знакову зустріч зі спікером Палати представників США
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров та спікер Верховної ради Руслан Стефанчук зустрілися зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Twitter.
"Знакова зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Подякував за підтримку Конгресу - вона життєво важлива для України, і ми високо цінуємо її", - наголосив керівник ОП.
За його словами, під час зустрічі він поділився з Джонсоном інформацією про те, чому зараз критично важливо підтримувати Україну у боротьбі за свободу.
Варто зауважити, що позиція Джонсона важлива у принциповому для нашої країни питанні - новому фінансуванні допомоги від США, яке розглядатимуть у Конгресі.
Ультиматум Джонсона
Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон ще вчора, 5 грудня, поставив перед Білим домом ультиматум, який стосується допомоги Україні.
Він заявив, що не підтримуватиме нове фінансування допомоги Україні, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не погодиться посилити безпеку кордонів.
Сьогодні, 6 грудня, у Сенаті має відбутися голосування по запиту Байдена до Конгресу щодо виділення понад 100 млрд доларів. Зокрема, у цих коштах закладено нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.
Очікується, що ініціативу не підтримають у верхній палаті Конгресу, оскільки всі республіканці, ймовірно, виступлять проти.
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