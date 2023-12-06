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У Зеленського заявили про знакову зустріч зі спікером Палати представників США

Середа 06 грудня 2023 16:11
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У Зеленського заявили про знакову зустріч зі спікером Палати представників США Фото: зустріч українських чиновників зі спікером Палати представників США (twitter.com/AndriyYermak)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров та спікер Верховної ради Руслан Стефанчук зустрілися зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Twitter.

"Знакова зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Подякував за підтримку Конгресу - вона життєво важлива для України, і ми високо цінуємо її", - наголосив керівник ОП.

За його словами, під час зустрічі він поділився з Джонсоном інформацією про те, чому зараз критично важливо підтримувати Україну у боротьбі за свободу.

Варто зауважити, що позиція Джонсона важлива у принциповому для нашої країни питанні - новому фінансуванні допомоги від США, яке розглядатимуть у Конгресі.

Ультиматум Джонсона

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон ще вчора, 5 грудня, поставив перед Білим домом ультиматум, який стосується допомоги Україні.

Він заявив, що не підтримуватиме нове фінансування допомоги Україні, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не погодиться посилити безпеку кордонів.

Сьогодні, 6 грудня, у Сенаті має відбутися голосування по запиту Байдена до Конгресу щодо виділення понад 100 млрд доларів. Зокрема, у цих коштах закладено нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.

Очікується, що ініціативу не підтримають у верхній палаті Конгресу, оскільки всі республіканці, ймовірно, виступлять проти.

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