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У Зеленского заявили, что Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие

Среда 23 октября 2024 00:37
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У Зеленского заявили, что Украина готова к "корректировкам" формулы мира, но есть условие Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украина готова обсуждать любые корректировки формулы мира. Но только те, которые поддерживают территориальную целостность и полный суверенитет нашей страны.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию для Hufvudstadsbladet.

В колонке глава ОП рассказал о роли Финляндии в российско-украинской войне, создании платформы для оценки экологического ущерба наненного Украине, роль в ряде других вопросов, и в том числе, ее усилии в достижении мира в нашей стране.

На фоне конференции по экономической безопасности в Хельсинки, которая прошла в эти выходные, Ермак подчеркнул, что Россию необходимо привлечь к ответственности за экоцид в Украине. Однако сначала "мы должны победить и создать условия для мира". С этой целью президент Украины Владимир Зеленский представил план победы.

Кроме того, благодаря прогрессу, достигнутому после первого саммита мира в Швейцарии, Украина готова согласовать рамки мира на второй встрече.

"На саммите мы хотим построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества, на благо всех наших народов", - говорится в публикации Ермака.

Глава ОП написал, что хоть формула мира и устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства должны активно участвовать в разработке рамок соглашения. Он добавил, что реализация этих принципов может и должна осуществляться на основе консенсуса, корректироваться и дополняться.

"Мы готовы обсудить любые варианты корректировки нашего предложения при условии, что они соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ и полный суверенитет страны. Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, ее праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа", - написал он.

Также Ермак сообщил, что серия из десяти тематических конференций по каждому из пунктов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского завершится в конце октября.

После этого, благодаря дипломатическим усилиям стран "всего мира мы будем готовы представить международному сообществу и России конкретный путь к справедливому, прочному и устойчивому миру".

Напомним, Украина заговорила о намерениях провести саммит мира для урегулирования войны с Россией еще год назад. Но недавно Киев объявил план победы, который также направлен на установление мира. Какая связь между двумя инициативами - читайте в материале РБК-Украина.

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