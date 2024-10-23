У Зеленського заявили, що Україна готова до "коригувань" формули миру, але є умова

Україна готова обговорювати будь-які коригування формули миру. Але лише ті, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет нашої країни.

Про це написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію для Hufvudstadsbladet .

У колонці глава ОП розповів про роль Фінляндії у російсько-українській війні, створення платформи для оцінки екологічної шкоди завданої Україні, роль у низці інших питань, і в тому числі її зусилля у досягненні миру в нашій країні.

На тлі конференції з економічної безпеки в місті Гельсінкі, яка відбулася цими вихідними, Єрмак підкреслив, що Росію необхідно притягнути до відповідальності за екоцид в Україні. Однак спочатку "ми маємо перемогти та створити умови для миру".

Зокрема, завдяки прогресу, досягнутому після першого саміту миру в Швейцарії, Україна готова узгодити рамки миру на другій зустрічі.

"На саміті ми хочемо побудувати мир не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти, на благо всіх наших народів", - йдеться у публікації Єрмака.

Глава ОП написав, що хоч формула миру і встановлює основні принципи миру в Україні, проте всі держави мають брати активну участь у розробці рамок угоди. Він додав, що реалізація цих принципів може і має здійснюватися на основі консенсусу, коригуватися та доповнюватись.

"Ми готові обговорити будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет країни. Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення чи людську гідність українського народу", - написав він.

Також Єрмак повідомив, що серія з десяти тематичних конференцій щодо кожного з пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського завершиться наприкінці жовтня.

Після цього, завдяки дипломатичним зусиллям країн "всього світу ми будемо готові представити міжнародній спільноті та Росії конкретний шлях до справедливого, міцного і сталого миру".