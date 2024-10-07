Саммит мира и план победы. Какая связь между двумя инициативами Украины

Украина еще год назад впервые заговорила о намерениях провести саммит мира для урегулирования войны с Россией. Но недавно Киев объявил план победы, который также направлен на установления мира.

Более детально о том, есть ли между такими инициативами связь и не конфликтуют ли они между собой, - в материале РБК-Украина ниже.

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Саммит мира

Саммит мира - это формат встреч лидеров ряда государств для обсуждения путей к установлению мира между Украиной и Россией на справедливых условиях. Киев пока успел провести только один саммит, но второй может состояться до конца года.

Основой для обсуждений на саммите является украинская формула мира, которая состоит из 10 пунктов. Украинские чиновники неоднократно подчеркивали, что только при выполнении этих пунктов возможно достичь мира, который будет учитывать Устав ООН и международное право.

На первом саммите мира участники сосредоточились на трех пунктах формулы - энергетическая и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными всех на всех (сюда входит и возвращение депортированных украинских детей). По итогам встречи было утверждено коммюнике, его уже поддержали 80 стран и 14 международных организаций.

Ко второму саммиту, который может состояться уже в ноябре, Украина готовит мирный план, чтобы там представить его России. Для этого с партнерами проводятся тематические конференции по каждому из пунктов формулы мира. Мирный план в итоге должен будет содержать пути реализации всех пунктов формулы.

Пока что Москва отказывается от приглашений Киева участвовать во втором саммите мира. Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что представители ее страны "участия не принимали и участвовать не собираются". Поэтому пока неизвестно, как и когда России могут представить мирный план.

План победы

Впервые о плане победы Украины президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в конце августа. После этого глава государства раскрывал только отдельные детали такого плана победы.

"Речь идет о геополитическом месте для Украины. Речь идет об очень сильной военной поддержке, доступной для нас, и о том, что мы должны быть свободны в том, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, которые, я думаю, будут интересными", - отмечал Зеленский.

Также президент упоминал, что такой план включает и наступление Украины в Курской области.

Пока что полное содержание плана победы неизвестно. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обещал, что план раскроют украинцам, но некоторые детали останутся в секрете.

В чем связь между инициативами

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что план победы не отменяет намерения Киева провести саммит мира.

По его словам, план победы нужен, чтобы принудить Россию к завершению войны путем дипломатии. И для участия в мирном саммите у Украины должна быть сильная позиция.

"Он (план победы - ред.) не отменяет саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика - Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", - объяснял Зеленский.