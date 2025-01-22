Что будет, если ограниченно пригодные до 4 февраля не пройдут ВВК: разъяснение адвоката

В мае прошлого года в Украине был отменен термин "ограниченно пригодный" к военной службе. Вследствие этого лица, которые ранее имели такой статус, должны пройти повторную военно-врачебную (ВВК) комиссию до 4 февраля 2025 года, то есть в течение девяти месяцев после вступления в силу соответствующего закона.

Что ждет ограниченно пригодных, которые не пройдут ВВК до 4 февраля, РБК-Украина узнало у адвоката, партнера Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидии Карплюк.

Что меняется с 4 февраля

Лидия Карплюк объясняет, что срок 4 февраля 2025 года определен законом и связан с завершением девятимесячного периода для повторного медицинского осмотра лиц, которые ранее были признаны ограниченно пригодными к военной службе. Этот срок был установлен законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который вступил в силу 4 мая 2024 года.

В соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (Приложение 2 к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 г. № 1487) призывники, военнообязанные и резервисты должны: прибывать по вызову районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинского осмотра; проходить медицинский осмотр.

Пунктом 3.1. Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министра обороны Украины 14.08.2008 года № 402, определено, что медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК и СП, начальников центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины, на основании направления, которое формируется в электронной форме средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, или в бумажной форме по форме, приведенной в приложении 11 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Адвокат объясняет, что в соответствии с действующим законодательством, военнообязанные обязаны пройти медицинский осмотр по направлению ТЦК и СП. Если лицо получает повестку, оно должно явиться по вызову, получить направление и пройти осмотр. При отсутствии повестки человек имеет право, но не обязано самостоятельно обратиться в ТЦК и СП.

Что грозит за непрохождение ВВК

Неприбытие по повестке или отказ от прохождения медицинского осмотра после получения направления считается нарушением правил воинского учета. В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако не все ограниченно годные автоматически получат штраф. Наказание накладывается только в случае нарушения, в частности, если лицо:

не явилось по повестке,

не прошло медицинский осмотр после направления,

игнорирует официальные вызовы.

Однако бывают случаи, когда лицо может не получить повестку из-за смены места жительства, непредоставления новых контактных данных в ТЦК или отказ от ее получения. В таких случаях человека могут признать должным образом оповещенным и привлечь к ответственности.

Исключения и изменения в законодательстве

Карплюк отмечает, что с 16 января 2025 года вступили в силу изменения в Порядок № 560, согласно которым пункт 63 в нынешней редакции определяет, что военнообязанные, обратившиеся в районный (городской) ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе. Это не касается тех, кого ранее признали ограниченно пригодными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с заключением ВВК, в случае окончания срока действия справки (постановления) ВВК.

В то же время, по действующей редакции абзаца 3 этого пункта, военнообязанные, которые уже имеют оформленную отсрочку и срок ее действия не завершился, не направляются на медицинский осмотр. Исключением являются только те, кто подают документы для принятия на военную службу по контракту.

Таким образом, если военнообязанный с правом на отсрочку подает соответствующее заявление, его направляют на медосмотр только при условии окончания срока действия предыдущего заключения ВВК. Те же, кто имеет действующую отсрочку, освобождаются от прохождения медосмотра, пока ее срок не закончится.