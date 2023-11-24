У Зеленского заявили, что модель проведения мобилизации в Украине нужно изменить

В Украине есть потребность в том, чтобы изменить модель проведения мобилизации. Для этого нужно найти ответ на ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

Подоляк рассказал, что мобилизация стала той темой, которую часто используют в пропагандистских материалах. В частности, утверждается, что она якобы неэффективна.

"Нужно внести определенные коррективы в модель проведения мобилизации", - добавил он.

По словам советника руководителя ОП, сейчас Украина находится в психоэмоциональной яме, поскольку 2 года войны - это очень большой срок.

Он добавил, что в таких условиях люди хотят услышать более четкие ответы на такие вопросы:

какие будут правила;

кто будет мобилизован;

насчет тренингов и учебных программ.

"Президент (Владимир Зеленский - ред.) хочет, чтобы военные отвечали не просто на абстрактные вопросы, а на конкретные насчет сроков, насчет того, как будет проходить обучение, насчет того, как люди будут мобилозваться и демобилизоваться и все, что касается денежного обеспечения, социальные выплаты семьям или социальные выплаты военным", - рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что такие вопросы требуют урегулирования, потому что на разных этапах возникают потребности в изменениях.

Что предшествовало

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на котором одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.

После этого глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.