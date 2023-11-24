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У Зеленського заявили, що модель проведення мобілізації в Україні потрібно змінити

Київ, П'ятниця 24 листопада 2023 22:36
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У Зеленського заявили, що модель проведення мобілізації в Україні потрібно змінити Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні є потреба в тому, щоб змінити модель проведення мобілізації. Для цього потрібно знайти відповідь на низку питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Подоляк розповів, що мобілізація стала тією темою, яку часто використовують у пропагандистських матеріалах. Зокрема, стверджується, що вона нібито неефективна.

"Потрібно внести певні корективи в моделі проведення мобілізації", - додав він.

За словами радника керівника ОП, зараз Україна перебуває у психоемоційній ямі, оскільки 2 роки війни - це дуже великий термін.

Він додав, що в таких умовах люди хочуть почути більш чіткі відповіді на такі запитання:

  • які будуть правила;
  • хто буде мобілізований;
  • щодо тренінгів та навчальних програм.

"Президент (Володимир Зеленський - ред.) хоче, щоб військові відповідали не просто на абстрактні питання, а на конкретні щодо термінів, щодо того, як проходитиме навчання, щодо того, як люди мобілізуватимуться і демобілізуватимуться і все, що стосується грошового забезпечення, соціальні виплати сім'ям чи соціальні виплати військовим", - розповів Подоляк.

Він наголосив, що такі питання потребують врегулювання, тому що на різних етапах виникають потреби у змінах.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Офіс президента Війна Росії проти України Мобілізація в Україні Михайло Подоляк
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