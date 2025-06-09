Сибига назвал условие поездки Зеленского на саммит НАТО: нужны сильные решения

Украина ожидает от партнеров решений, которые позволят усилить оборону Украины. В таком случае визит президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге станет возможным.

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

У министров спросили, будут ли страны НАТО упоминать Россию как общего врага в итоговом коммюнике саммита Альянса, который состоится в Гааге 24-26 июня.

Ответ Будриса

"Конечно, эти темы будут включены в совместную декларацию, как это уже было сделано в Вашингтоне, в рамках саммита в Мадриде, в Брюсселе, в Вильнюсе, в 2022 году, потому что речь идет о наиболее важных вопросах безопасности и Россия является объектом военной угрозы", - отметил глава МИД Литвы.

Также Будрис обратил внимание, что по итогам двух последних саммитов Альянса союзники подчеркивают, что путь Украины в НАТО является неотвратимым. И ничего в этом вопросе не изменилось.

Он добавил, что переговоры о коммюнике саммита только начались.

Ответ Сибиги

В свою очередь Сибига напомнил, что ни у одной третьей страны, в том числе России, нет права вето насчет члеснтва Украины в НАТО.

Он добавил, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность неделимы, и Украина здесь не просящая сторона. Украина может существенно усилить безопасность всего евроатлантического пространства.

"Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии (речь о саммите НАТО - ред.), должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их напрямую до наших партнеров", - рассказал Сибига.