Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге: там также будет Трамп

Саммит в Гааге

Напомним, в начале мая Der Spiegel писало, что Трамп может проигнорировать саммит НАТО. Мы писали, что именно может стать причиной.

Однако на днях премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие в июньском саммите НАТО в Гааге.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что во время саммита НАТО в Гааге страны-члены Альянса планируют обсудить военную помощь Украине.

Они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.