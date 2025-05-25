Зеленського запросили на саміт НАТО в Гаазі: там також буде Трамп

Саміт в Гаазі

Нагадаємо, на початку травня Der Spiegel писало, що Трамп може проігнорувати саміт НАТО. Ми писали, що саме може стати причиною.

Однак днями прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує взяти участь у червневому саміті НАТО в Гаазі.

Зазначимо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що під час саміту НАТО у Гаазі країни-члени Альянсу планують обговорити військову допомогу Україні.

Вони хочуть переконатися, що Київ в найкращій позиції для продовження боротьби з Росією, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.

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