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Зеленский о результатах визита в Лондон: есть договоренности за кулисами, они положительные

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Брюссель, Четверг 09 февраля 2023 15:30
Зеленский о результатах визита в Лондон: есть договоренности за кулисами, они положительные Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина приблизилась к предоставлению дальнобойного оружия и обучению пилотов. В Великобритании также были некоторые договоренности за кулисами, и они положительные.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

"Я считаю, что визит в Лондон был результативным. Мы приблизились к предоставлению дальнобойного оружия и обучению пилотов. Также есть некоторые договоренности, которые мы оставили за кулисами, но они положительные. Когда они появятся в нашем государстве, то наша страна узнает", - заявил он.

При этом Зеленский намекнул, что не хочет готовить Россию к "сюрпризам".

"Не хочется полностью готовить РФ, ежедневно угрожающую агрессией и реваншистскими настроениями на поле боя", - добавил он.

В то же время президент сообщил, что встреча с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем была положительной.

"Что касается Парижа и встречи с лидерами Франции и Германии... Я воспринимаю ее положительно. Относительно конкретики многое не хочу формулировать публично. Мы работали над усилением наших способностей в направлении наступательных действий. Мы говорим о бронированной технике и танках. Я получил позитив от нашей встречи", - добавил Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский после визита в Британию отправился во Францию. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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