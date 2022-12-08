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У Зеленского предложили, где именно можно провести спецтрибунал для РФ

Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Переговоры Украины с РФ могут состояться и на них следует согласовать график заседаний спецтрибунала в деоккупированной Ялте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Россия должна вывести войска и освободить территории. Элиты РФ должны пройти через трансформацию", - говорится в сообщении.

Подоляк отмечает, что тогда состоятся переговоры. Речь идет о конструктивном диалоге, зафиксирующем возвращение РФ к международному праву

Также Подоляк пояснил, что этот диалог будет о размере компенсационных выплат и во время него нужно будет согласовать график заседаний спецтрибунала в Ялте.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.

Международный уголовный суд отсутствует соответствующей юрисдикции в расследовании преступления агрессии РФ. Поэтому единственным путём привлечения российских чиновников к ответственности является создание специального трибунала.

Россия от начавшейся полномасштабной войны в Украине получит лишь целый ряд проблем.

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